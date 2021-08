Wann der neue Supermarkt in Tröglitz eröffnet

Der Penny-Markt in Tröglitz nimmt Gestalt an.

Tröglitz/MZ - Der neue Super-Markt in Tröglitz steht kurz vor der Fertigstellung. Am Donnerstag, dem 23. September öffnet um 7 Uhr der neue Penny-Markt an der Neuen Straße 1. Der Neubau ist rund 1.090 Quadratmeter groß, die Verkaufsfläche beträgt rund 800 Quadratmeter, so teilt Penny mit. Davor befinden sich 68 gepflasterte Parkplätze.

Bauvorhaben geht voran: Neuer Supermarkt in Tröglitz soll im September eröffnet werden

14 Beschäftigte werden bald hier arbeiten. Der Markt hat werktags von 7 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Der Baukörper beeindruckt mit einem kubischen Eingangsbereich mit einer Deckenhöhe von bis zu 7,50 Metern, viel Glas und moderne Architektur ermöglichen eine angenehme Lichtdurchflutung. Die Fassade des vorderen Gebäudeteils ist mit unbehandeltem Zedernholz verkleidet.

Zudem wurde nachhaltig gebaut: Das Gebäude wird durch eine Luft-Luft-Wärmepumpe sowie Wärmerückgewinnung aus der Gewerbekälteerzeugung temperiert. Mit der modernsten Filialgeneration soll durch großzügige, breite Gänge, größere Sortimente, einer noch übersichtlicheren Warenanordnung und einen klimatisierten Verkaufsbereich das Einkaufen angenehmer machen. Der alte Markt hat am 22. September den letzten Verkaufstag. Zur Nachnutzung des Objekts kann das Unternehmen keine Angaben machen, da es nur eingemietet ist.