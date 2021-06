Wann der Lesesommer XXL in der Stadtbibliothek Zeitz startet

Zeitz - Ferienzeit ist auch in diesem Jahr wieder Lesezeit. Der Lesesommer XXL 2021 startet am 20. Juli in der Zeitzer Stadtbibliothek „Martin Luther“. Die Ferien-Lese-Aktion dauert bis zum 31. August. Über 50 neue Titel kommen in diesem Jahr dazu, so dass nun die Teilnehmer aus rund 850 Titeln auswählen können, was sie lesen wollen.

Aus den zur Verfügung gestellten Büchern müssen Leseratten im Alter von zehn bis 13 Jahren mindestens zwei Bücher auswählen und vor allem lesen. Dass sie die Bücher gelesen haben, müssen sie nachweisen: Bei der Abgabe sind dann jeweils zwei Fragen zu jedem gelesenen Buch zu beantworten. Wer mehr lesen will, dem sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Als Anerkennung für das Lesen von mindestens zwei Büchern und das richtige Beantworten der Fragen wird am Ende der Aktion wieder ein Zertifikat übergeben. Im Rahmen einer dann hoffentlich durchführbaren Veranstaltung nach den Sommerferien, die im Vorjahr coronabedingt ausfallen musste. Das Zertifikat wiederum können die Schüler in der Schule vorlegen: Es kann als besondere Lernleistung anerkannt werden.

In der Stadtbibliothek werden die Bücher des Lesesommers XXL wieder in einem eigens dafür hergerichteten Regal präsentiert. Alle anderen Bücherfreunde jeden Alters werden in allen anderen Regalen natürlich auch in den Sommerferien fündig. (mz/and)