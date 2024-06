Das Waldbad Kayna ist jetzt auch in die Saison gestartet. Nun können sich Gäste wieder, wie hier in einem der vergangenen Jahre, in der Anlage tummeln.

Kayna/MZ/and. - Das Waldbad Kayna ist seit diesem Montag in Betrieb und für Gäste geöffnet. Darüber informierte die Stadt Zeitz. Geplant war die Eröffnung zunächst am 1. Juni. Kurz vor Beginn der Badesaison wurde bei einem Einbruch ins Bad ein Teil des Wassers im Becken abgelassen und auch die Technik in Mitleidenschaft gezogen. Dann ließ die erforderliche Wasserprobe nicht zu, dass das Bad geöffnet werden konnte, der Wasserkreislauf musste noch einmal gereinigt werden. Jetzt ist alles in Ordnung und täglich von 12 bis 19 Uhr geöffnet.