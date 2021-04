Wahllokale in Zeitz geöffnet

Im Burgenlandkreis wird der Landrat gewählt. Auch in Zeitz startet die Stimmabgabe pünktlich und gut vorbereitet in den 26 Wahllokalen. Mit dem achten Glockenschlag der Uhr auf dem Gewandhausturm am Altmarkt gibt Ines Will den Eingang zum Wahllokal 1, das sich im Gewandhaus befindet, frei. Ein Zeitzer wartet bereits. Heiko Hesse ist der erste Wähler an diesem Sonntagmorgen. Eigentlich sei er noch immer unentschlossen, wem er seine Stimme geben soll. Er wohnt zwar seit drei Jahren in Zeitz, meint aber mit Blick auf die Liste, dass er die Kandidaten nicht kenne. Sein Wahlrecht wahrnehmen will er aber in jedem Fall. In der Altenburger Straße ist ein Ehepaar auf dem Weg ins Wahllokal. Sie seien gespannt, wie hoch die Wahlbeteiligung in Zeitz ausfalle, meint die Frau. „Der Landrat ist ja für die Zeitzer weit weg, in Naumburg, also am Ende der Welt.“ Aber gerade deshalb müsse man als Zeitzer seine Stimme abgeben. „Sonst muss man dann auch ohne Kommentar mit dem Ergebnis leben“, fügt ihr Mann an.