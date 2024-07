Der Koch des Landhauses Schloss Droyßig Ralf Kannegießer findet nicht nur Erholung in seinem großen Garten. Das Obst und Gemüse daraus verwendet er auch in seiner Küche.

Vom Beet in die Küche: Droyßiger Koch treibt's bunt

Ralf Kannegießer nutzt seinen Garten in Droyßig auch, um frisches Gemüse und Kräuter für das Restaurant zu gewinnen.

Droyssig/MZ. - „Jedes Lebensmittel verdient es, verwendet zu werden.“ So lautet das Credo von Ralf Kannegießer. Der Küchenchef der Gaststätte „Landhaus Schloss Droyßig“ versucht, soviel Bio-Produkte auf den Teller zu bekommen, wie es nur geht. Deswegen holt er nach Möglichkeit Obst und Gemüse, Fisch und Fleisch von Bio-Landwirten. Wild bekommt er von Jägern aus der Droyßiger Umgebung. „Demnächst fahre ich für ein paar Tage nach Brandenburg und werde kistenweise Heidelbeeren mitbringen. Mal schauen, was ich daraus zaubere“, so Ralf Kannegießer.