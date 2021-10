Virtuell und real zum Zuckerfest am Roßmarkt Zeitz

Was Händler und Verein in Zeitz auf die Beine stellen.

Zeitz/MZ - Mit dem Mittwochsmarkt in der Zeitzer Innenstadt begann offiziell die Zuckerrübenwoche. Ihren Höhepunkt soll sie am Wochenende haben, das traditionell dem Zuckerfest vorbehalten wäre. „Wir konnten für das Finale des Kulturshoppings und zur Zuckerrübenwoche noch einmal einige Künstler und Schausteller gewinnen“, sagt Martin Exler, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins Zeitz. „Begonnen haben wir mit dem Wochenmarkt am Mittwoch. Am diesem Donnerstag lädt der Verein für Stadtmarketing Zeitz zur After-Work-Party mit DJ Niemann ein.“ Den Feierabend kann man dann ab 17 Uhr mit Musik und Cocktails am Roßmarkt einläuten.

Am Freitag gibt es einige interessante Programmpunkte. „Wir haben wieder Straßenmusik vor Ort“, so Exler, „und auch das Digitalisierungszentrum Zeitz ist mit einer Virtuell-Reality-Station präsent.“ Hier kann man zum Beispiel Zeitz aus der Vogelperspektive erkunden oder Bogenschießen ausprobieren - natürlich alles als virtuelle Wirklichkeit.

Bummeln und Einkaufen

Am Freitag und am Samstag soll die Stadt wieder bunt und belebt sein mit Musik und Ständen. Die Händler haben sich einiges einfallen lassen, damit sich Bummeln und Einkaufen lohnen. Am Samstag geht es dann sogar bis 22 Uhr. Und es gibt natürlich auch Livemusik: „Am Samstag spielen auf der Marktbühne neben Josi Pöhlitz, Otto Weltwärts mit seiner Band und Max Schwanethal mit Marille“, berichtet David Müller zweiter Vorsitzender vom Verein für Stadtmarketing Zeitz. „Moderiert wird der Samstag von DJ Udo Höntsch. Außerdem dabei ist Radio My Way Zeitz dabei.“

Die Aktionen rund um den Roßmarkt starten am Freitag und Samstag jeweils um 10 Uhr. Viele Händler öffnen am Samstag länger. Außerdem wird es am Samstag Livemusik bis 22 Uhr geben. „Alle Beteiligten freuen sich auf viele Gäste“, betonen die beiden Stadtmarketingvereinschefs.