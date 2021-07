Zeitz/MZ - Sommer, Sonne, Party, es geht wieder los: Am Wochenende steigt auf den Elsterwiesen hinter der Villa Prestige die „Summernight“. „Wir sind so glücklich, dass wir wieder ein Event in Zeitz organisieren dürfen“, sagt Ronny Komor. Gemeinsam mit seiner Frau Ramona führt er nicht nur die Villa Prestige an der Weißen Elster, sondern organisiert auch zahlreiche Veranstaltungen. Doch Partys wie Oktoberfest, Silvester-Feier und Apres-Ski-Party fielen der Pandemie zum Opfer und damit aus. „Auch alle Hochzeiten, Geburtstage, Jugendweihen und sonstige Familienfeiern wurde abgesagt“, sagt Ronny Komor. Und dazu musste das Kosmetik- und Nagel-Design-Studio mehrere Monate lang schließen.

Villa Prestige lädt zur „Summernight“ auf den Elsterwiesen in Zeitz ein

Am Wochenende steigt endlich wieder eine Party. An das Ufer an der Weißen Elster soll ein wenig Sommerfeeling gezaubert werden. Ein Zelt wird aufgebaut, rund herum gibt es Lounge-Ecken, Sonnenschirme und natürlich jede Menge Musik. Am Freitag legen ab 18 Uhr verschiedene DJ auf, auch Radio Zeitz will für gute Tanzmusik sorgen. Am Samstag legt DJ Bonzay einen Mix aus vielen Musikrichtungen auf. „Der Vorverkauf läuft sehr gut, die Menschen wollen endlich wieder feiern“, sagt Ronny Komor.

Karten gibt es dieses Mal nur direkt in der Villa. „Zuerst sind wir von zirka 600 Karten ausgegangen. Durch die Lockerungen dürfen wir jetzt etwa 1.000 Gäste auf die Elsterwiese lassen“, fährt er fort. Denn die Feier findet unter freiem Himmel statt. Die Testpflicht wurde aufgehoben, aber das Einbahnstraßensystem bleibt zum Beispiel weiterhin erhalten. Und weil viele Gäste eine schwere Corona-Zeit und zum Beispiel Kurzarbeit hinter sich haben, ist der Preis mit 10 Euro im Vorverkauf deutlich niedriger als in der Vergangenheit.

Viele Wochen war die Villa Prestige geschlossen, jetzt kann Rony Komor wieder arbeiten und verlängert bei Kundin Leana Sonntag die Wimpern. Foto: Meinhardt

„Wir alle gemeinsam wollen nach der Pandemie nach vorne schauen und gemeinsam neu anfangen“, sagt Komor. Besonders lobt er dabei die gute Zusammenarbeit mit den Zeitzer Bikern. Die Villa Prestige habe jüngst bei der Ausfahrt die Biker unterstützt. So wurde auf ihrem Gelände Speis und Trank für die Zweiradfahrer verkauft. Die Biker wiederum helfen jetzt beim Zeltaufbau, sind als Ordner präsent und unterstützen die bevorstehende Veranstaltung im Servicebereich. Das Team der Villa Prestige hilft wiederum zwei Wochen später bei der Biker-Party im alten Zeitzer Volksgut in der Stephanstraße. Und die Gäste der Biker waren die Ersten, die jüngst nach der Ausfahrt in den fünf neuen Gästezimmern in der Villa Prestige übernachten durften.

„Ja, Stillstand ist nicht mein Ding, so habe ich die letzten Monate genutzt und das Dachgeschoss ausgebaut“, erzählt Komor. Schließlich habe er einmal Dachdecker gelernt und liebe immer noch handwerkliche Tätigkeiten. Eine breite Treppe führt hinauf zu den Gästezimmern. Die Bauarbeiten sind zum großen Teil abgeschlossen. Mit viel Charme überraschen die Zimmer und die Bäder gleichen kleinen Wohlfühloasen.

Die meisten neuen Betten stehen schon, doch ein paar Möbelstücke sind zwar bestellt, doch die Lieferung lässt auf sich warten. „Gerade zu Familienfeiern hatten wir oft Anfragen zu Übernachtungen, diese können wir in der Zukunft erfüllen“, sagt Komor. Damit ist das Angebot in der Villa Prestige sogar in der Corona-Zeit ein Stück gewachsen. Doch jetzt gehen alle Blick auf das bevorstehende Wochenende, denn die Vorbereitungen der „Summernight“ laufen auf Hochtouren.