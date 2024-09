Eröffnet wird das Zuckerfest mit einer großen Party am 5. Oktober. Was der Veranstalter sonst noch verrät.

Viel Musik und Streetfood erwarten die Besucher zum süßen Stadtfest in Zeitz

Die Köstritzer Jazzband, die schon oft in Zeitz war und hier viele Fans hat, spielt das Pre-Opening-Konzert zum Zeitzer Zuckerfest.

Zeitz/MZ. - Das süßeste Stadtfest Mitteldeutschlands und mittlerweile auch eines der größten – das Zeitzer Zuckerfest – lockt in diesem Jahr vom 4. bis 6. Oktober wieder in die Zeitzer Innenstadt. Auf den Märkten, an der alten Mälzerei und auch im R1 im Ratskeller gibt es vieles zu entdecken. „An den drei Tagen im Oktober können sich die Zeitzer und die Besucher aus Nah und Fern auf ein buntes süßes Markttreiben freuen“, sagt Veranstalter Martin Exler, Geschäftsführer von Hex.Event. „Außerdem wird es auf fünf Bühnen wieder viele Highlights geben.“