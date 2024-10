Viel mehr als ein Wandbild markiert dank Uwe Starke den Eingang zur Rahnestraße in Zeitz

Street Art aus und in Zeitz

Wandbild Uwe Starke an der Braustraße/Rahnestraße in Zeitz Foto: Angelika Andräs

Zeitz/MZ. - So geht Kunst im Stadtbild: Der Zeitzer Künstler Uwe Starke hat ein neues Wandbild gemalt, dieses Mal an der Braustraße/Rahnestraße. Ein echter Hingucker ist es wieder geworden, ein Magnet für Spaziergänger in der Innenstadt.