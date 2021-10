Verwaltung in Zeitz bereitet sich auf den Zensus 2022 vor

Zeitz/MZ/And - Zu den aktuellen Schwerpunkten der Arbeit im Sachgebiet EDV, Statistik und Wahlen der Zeitzer Stadtverwaltung zählt die Einrichtung der Erhebungsstelle Zensus 2022. Der Zensus 2022 ist eine für Mai kommenden Jahres in Deutschland geplante Volkszählung, mit der Bevölkerungs- sowie Wohnungsdaten gewonnen werden. Eine solche Datenerhebung erfolgt aller zehn Jahre.

Darüber hinaus laufen in dem Sachgebiet die Vorbereitungen der Umstellung der Telefonanlage auf eine Cloud-IP-Lösung. Bis Ende September waren die Mitarbeiter noch mit der Vorbereitung und ordnungsgemäßen Durchführung der Bundestagswahl in den 26 Wahllokalen in Zeitz und den Ortsteilen befasst.