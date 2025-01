Im Eckladen in der Rudolf-Puschendorf-Straße 1a in Zeitz herrscht wieder Betrieb. Welches Sortiment die Kunden erwartet.

Dirk Uttecht, der Bäckerei-Chef persönlich, bringt Nachschub aus der Zwenkauer Backstube in seine neue Filiale in Rasberg. Sonja Weller, Annett Zink und Nicole Cramer (im Hintergrund v.l.) gehören zum Verkaufsteam.

Zeitz/MZ. - Die Rasberger atmen auf. Seit Montag gibt es wieder einen Bäcker an der Stelle, an dem vor einem Jahr noch Bäcker Thieme verkauft hat. „Er kam auf mich zu“, erinnert sich Dirk Uttecht, Bäckermeister aus Zwenkau. „Also habe ich mir die Räumlichkeiten angeschaut und war sofort begeistert. Zeitz hat eine große Geschichte und damit Potenzial.“ Also eröffnete der Geschäftsmann seine sechste Filiale und erste in Sachsen-Anhalt. „Das reicht dann aber auch“, resümiert er. „Wir beliefern ja auch noch Hotels und sogar das Gewandhaus in Leipzig.“