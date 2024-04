Zeitz/MZ/ANK. - Wer noch einmal durch die historische Gewölbebrücke zwischen Zeitz und Zangenberg fahren möchte, der muss das an diesem Wochenende tun. Ab Montag ist das nämlich nicht mehr möglich. Dann ist die Durchfahrt gesperrt. Die Eisenbahnüberführung hat ihre Nutzungszeit erreicht und wird nun in absehbarer Zeit abgerissen. Dazu werden ab Montag vorbereitende Arbeiten durchgeführt, die eine Nutzung der Durchfahrt unmöglich machen. Für den Fahrzeugverkehr stehen laut Stadt als Umleitung die Weißenfelser Straße in Zeitz und die B2 zur Verfügung. Zudem ist es möglich, die Baustelle über die Verbindungsstraße Richtung Chemie- und Industriepark und weiter über die Landesstraße 193 und die Tröglitzer Straße in Zeitz zu umfahren.