Oberstufenchor singt am Freitag in der Schlosskirche Droyßig. Wird auch ein Ölgemälde versteigert?

Am Freitag findet die Finissage in der Schlosskirche Droyßig statt.

Droyssig/MZ. - Bildende Kunst trifft Chormusik auf höchstem Niveau, anspruchsvoll und mit größter Leidenschaft präsentiert – das erwartet die Besucher der Finissage zur Ausstellung „Bewegte Kunst in bewegten Zeiten“ in der Schlosskirche Droyßig. Die Ausstellung von sechs Künstlern – viele davon aus der Verbandsgemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst in der Schlosskirche in Droyßig endet am Freitag, 6. September mit einer Finissage. Ab 18 Uhr können die Besucher bei freiem Eintritt mit allen Ausstellern noch einmal ins Gespräch kommen und bei Bedarf diesen das eine oder andere Exponat abkaufen. „Die Ausstellung wird nach dieser Abschlussveranstaltung sofort abgebaut. Es ist also die letzte Gelegenheit für einen Besuch“, erklärt Volker Milker.

Der Droyßiger hat die Ausstellung zusammengestellt und organisiert. Er wird über die Resonanz bei rund 4.000 Besuchern berichten und nach über drei Monaten ein kleines Resümee ziehen. In der Gesamt-Besucherzahl inbegriffen waren ein Leseabend und ein Abend mit Roland Lindner aus Hollsteitz. „Es gab nur positives Feedback. Alle Gäste waren begeistert von den Installationen, Gemälden, Fotos und Keramikarbeiten“, verrät er schon mal. Dabei gab es auch Gästebucheintragungen von Besuchern aus den USA, Kanada, Norwegen oder der Schweiz, sagt Milker mit etwas Stolz.

Der Abend wird durch den Oberstufenchor des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Zeitz eröffnet. Unter der Leitung von Till Malte Mossner begeistert der Oberstufenchor mit einem breiten Spektrum an populärer Musik: Zunächst erklingt, dem sakralen Aufführungsort des Konzertes angemessen, die Motette „Cantate domino“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Diese basiert auf dem Lied „Adiemus“, das Jenkins 1994 für einen Werbespot der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines komponierte. Den musikalischen Stil bezeichnete der Komponist selbst als Weltmusik. Zudem gelangen Evergreens der Filmmusik wie Elton Johns „Circle of life“ aus „König der Löwen“ oder „From now on“ aus „The greatest Showman“ zur Aufführung. Des Weiteren präsentiert der Chor beliebte Rock- und Popsongs aus dem 20. und 21. Jahrhundert wie „Waka Waka“ von Shakira oder „I found“ von Amber Run. Der Chor hat dieses Programm im Juni 2024 auch beim 51. Internationalen Chorfestival „Festival of Songs“ in Olmütz (Tschechien) gesungen, wo er beim Internationalen Chorwettbewerb „Mundi Cantant“ mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurde. Der Chor ist nach seinem umjubelten Weihnachtskonzert Ende 2023 zum zweiten Mal in der wunderschönen Droyßiger Schlosskirche zu erleben. Nach dem Konzert kann man den sommerlichen Abend mit einem Glas Wein ausklingen lassen.

Für Speisen und Getränke sorgt das Landhaus Schloss Droyßig. „Eventuell wird es wie im Vorjahr noch eine Versteigerung eines Ölgemäldes von Manuela Hartung geben. Der Erlös soll der Schlosskirche zugute kommen“, sagt Volker Milker. Eine weitere Kunst-Ausstellung in der Droyßiger Schlosskirche im kommenden Jahr ist angedacht, wie und wann genau weiß Milker aber noch nicht.