Auf der Kreuzung zur L193 in Tröglitz hat es einen schweren Unfall gegeben. Dabei wurden drei Personen verletzt, eine davon schwer.

Drei Personen verletzt! Zwei Autos krachen an Kreuzung in Tröglitz zusammen

Auf der Kreuzung zur L193 in Tröglitz hat es einen schweren Unfall gegeben.

Elsteraue/Tröglitz. – An der Kreuzung Dr.-Bergius-Straße/L193 in Tröglitz (Burgenlandkreis) hat sich am Donnerstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet, teilt die Polizei mit.

Zwei Pkw waren an der Kreuzung zusammengestoßen. Die Polizei vermutet, dass eins der Fahrzeuge eine rote Ampel missachtet hat.

Unfall im Burgenlandkreis: 45-Jährige schwer verletzt

Bei dem Unfall seien ein 57-Jähriger sowie ein Zwölfjähriger leicht und eine 45-Jährige schwer verletzt worden. Mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehr seien zum Einsatz gekommen.

Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, so die Polizei weiter. Aufgrund des Unfalls kam es auf der Strecke circa zwei Stunden lang zu Behinderungen.