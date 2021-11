Unfall in Zeitz: Radfahrer stößt mit Pkw zusammen und musste verletzt in Klinik

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall am Brühl in Zeitz ist am Montagmorgen ein Fahrradfahrer verletzt worden. Der 17-Jährige musste zur Behandlung ins Klinikum gebracht werden, teilte die Polizei mit.

Demnach wollte der Jugendliche aus Richtung Steintorvorstadt kommend links in die Stephanstraße einbiegen. An dieser Einmündung, die schlecht einsehbar sei, sei er nicht weit genug rechts gefahren und mit einem entgegenkommenden Pkw zusammengestoßen.