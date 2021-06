Unfall in Zeitz: Pkw übersieht Radfahrerin beim Rechtsabbiegen

Zeitz - Am Dienstagmorgen hat sich Am Güterbahnhof in Zeitz ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, bog eine Pkw-Fahrerin bog von der Straße Am Güterbahnhof kommend nach rechts auf die Leipziger Straße ab und übersah eine bevorrechtigte Radfahrerin, welche den Radweg befuhr nicht. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten, in dessen Folge die Radfahrerin leichtverletzt wurde und ins Krankenhaus kam. (mz)