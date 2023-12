Eine 18-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in Kretzschau von der Straße abgekommen.

Zeitz/MZ/ank - Eine 18-jährige Autofahrerin ist in Kretzschau am späten Freitagabend mit ihrem PKW von der Straße abgekommen und hat dabei einen Unfall verursacht. Wie die Polizeiinspektion Halle mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 23.15 Uhr in der Leipziger Straße des Ortes. Nachdem das Fahrzeug zunächst einen Leitpfosten überfahren hatte, endete die Fahrt an einem Pfeiler der Fußgängerüberquerung. Der dabei entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.