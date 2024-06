Zwei Pkw sind am Sonnabend auf der B 180 zwischen Zeitz und Kretzschau frontal zusammengestoßen. Vier Insassen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Zeitz.- Auf der Bundesstraße 180 bei Zeitz sind am Sonnabend vier Menschen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete zwischen Zeitz und Kretzschau, so die Mitteilung der Polizei am Sonntag.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind gegen 15.30 Uhr zwei Pkw aus bisher unbekanntem Grund nahezu frontal zusammengestoßen. Ein 68-jähriger Mann, eine 62 Jahre alte Frau und ein 68-Jähriger wurden schwer verletzt. Ein acht Jahre altes Kind wurde leicht verletzt. Dier Verletzten wurden umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Bundesstraße 180 war von 15.45 Uhr bis 18.40 Uhr voll gesperrt. Im Einsatz waren zwei Notarzt-Einsatzfahrzeuge, drei Rettungswagen sowie die freiwilligen Feuerwehren von Zeitz und Kretzschau. Die Ermittlungen zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens dauern an.