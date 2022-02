Zeitz/MZ - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag haben Unbekannte unter anderem einen Kompressor und ein Radio von der Baustelle eines Mehrfamilienhauses in der Posaer Straße in Zeitz gestohlen. Laut Angaben der Polizei brachen die Diebe die Tür zu einem Lager- und Pausenraum auf, um an die Beute zu gelangen. Es wird ermittelt.