Zeitz/MZ/ank - In der Rasberger Straße in Zeitz gibt es in der kommenden Woche drei Tage lang eine Vollsperrung, und zwar vom Morgen des 15. bis zum Nachmittag des 17. April. Hintergrund sind laut Stadtverwaltung Kanalarbeiten. Beginnend neben der Einmündung Röntgenstraße bis zur Bukarester Straße wird es Kanalreinigungen und -befahrungen geben. Die Arbeiten seien notwendig, weil die Kanalanlagen gespült und auf ihren Zustand hin überprüft werden müssten. Der Verkehr, so die Stadt, wird über die Röntgenstraße – Virchowstraße – Altenburger Straße – Kalktor – Steinsgraben – Steintorvorstadt und zurück umgeleitet. Betroffen von der Sperrung ist zudem die Zufahrt von der Rasberger zur Bukarester Straße, die ebenfalls zeitweise gesperrt wird. Die Ausfahrt aus diesem Bereich ist über die Budapester Straße und Prager Straße möglich. Die Fußwege sind nicht betroffen.