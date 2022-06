Umgeschaut in den Stadtteilen in Zeitz: Entlang der großen Straßen in der Unterstadt

Von der Unterstadt und Rasberg bis Zeitz-Ost und Hainichen: Was haben die Stadtteile zu bieten und wie leben die Bewohner?

Zeitz/MZ - Einen kuriosen Zufall nennt es Hertha Gabler, die, auf ihren Rollator gestützt, in der Donaliesstraße gegenüber vom Aldi eine Pause einlegt. Sie ist unterwegs in ihrem ehemaligen Viertel. „Ich wollte noch einmal hierher“, erzählt sie und schließt sich dem Rundgang der MZ an.