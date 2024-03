In Suxdorf und Droßdorf stehen imposante Mühlen. Pfingsten lockt der Mühlentag. Was es über Suxdorf zu erzählen gibt.

Suxdorf/drossdorf/MZ. - Sie sind steinerne Symbole aus längst vergangenen Zeiten, stehen für Handwerk und Tradition: Die Rede ist von Mühlen. Besonders die Turmwindmühle in Suxdorf fasziniert die Gäste aus nah und fern. Am Pfingstmontag öffnet Ronny Oertel die Tür zur Mühle. „Ich bin nicht ganz sicher, aber das machen wir jetzt schon etwa seit 15 Jahren und der Andrang ist immer wieder riesig“, sagt Oertel. Nachdem sein Vater vor zwei Jahren verstorben ist, setzt er die Familientradition in fünfter Generation fort. Es ist freilich ein teures Hobby. „Da rede ich noch gar nicht vom materiellen Aufwand, um das Denkmal zu erhalten. Allein die Versicherung kostet 1.500 Euro im Jahr“, sagt Oertel.

Doch das sei ihm der Erhalt der Familientradition schon wert. 1836 wurde die Suxdorfer Turmwindmühle gebaut. Sie ist elf Meter hoch bis Beginn des Daches, dann noch weitere sechs Meter Dach. So weiß Ronny Oertel die Fakten aus dem Effeff. Die Flügel haben eine Spannweiter von je 9,50 Meter. Und der gesamte Turm kann sich drehen - hier liegt zum Beispiel der Unterscheid zu der Windmühle in Droßdorf. „Und so weit ich weiß ist in Droßdorf im Inneren die Technik erhalten. Bei uns wurde beim Brand 1990 das Innenleben komplett zerstört und danach das Gebäude wieder aufgebaut“, sagt Oertel.

Die Mühle in Droßdorf-Rippicha. Foto: René Weimer

Auch die Mühle in Droßdorf-Rippicha befindet sich in Privatbesitz. Sie wurde zehn Jahre später als jene in Suxdorf aus Natursteinen gebaut. In der Gegenwart besitzt sie keine Flügel mehr, ist aber dennoch ein Wahrzeichen des Dorfes. Nach der Wende - etwa in den 2000er Jahren - konnte man auch hier zum Mühlentag vorbeischauen. Es gab eine heimatgeschichtliche Ausstellung. Doch das ist Vergangenheit.

Weitere Mühlen gibt es zum Beispiel an der Weißen Elster in Wetterzeube, Ostrau und Göbitz. Wer aufmerksam durchs Land fährt, entdeckt viele andere Mühlen - zum Beispiel im Mühltal.