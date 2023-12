Die Weiße Elster ist an vielen Stellen übers Ufer getreten. Der Elsterradweg an der Auebrücke ist überflutet. Wie die Lage am Heiligabend ist.

Tiergarten-Pegel bei 4,27 Meter: Lage in und um Zeitz ist angespannt, aber noch ungefährlich

Hochwasser an der Weißen Elster: Hier geht der Blick am Bahnhof in Richtung Engelsbrücke. Der Pegelstand lag Heiligabend am Mittag bei 4,27 Meter.

Zeitz/MZ - Das Hochwasser der Weißen Elster ist vielerorts spürbar, doch noch geben Verwaltungen und Landeshochwasserbetrieb Entwarnung. Der aktuelle Pegelstand in der Tiergartenstraße in Zeitz lag Heiligabend am Mittag bei 4,27 Meter. Das ist Alarmstufe 2.

Erstmals wurde am Mittag als Tendenz gleichbleibend genannt. Zuvor stieg der Pegel noch kontinuierlich an. Entspannung kam auch dadurch, dass der Dauerregen vorerst aufgehört hat. In Thüringen ist die Lage allerdings angespannter, die Pegelstände sind höher. Und von da kommt die Weiße Elster. Und das Tauwetter im Gebirge, das weitere Wassermassen bringt, setzt derzeit bei Temperaturen im zweistelligen Bereich erst richtig ein.

An vielen Stellen, wie hier an der Auebrücke, hat die Weiße Elster ihr Bett bereits verlassen. Foto: Angelika Andräs

Es kann also keine Entwarnung gegeben werden, aber die Lage ist auch keinesfalls katastrophal. Das bestätigte auch Jörg Meinecke, Sachgebietsleiter Gebäude- und Flächenmanagement der Stadt Zeitz, der am Vormittag an der Weißen Elster unterwegs war. Allerdings gelte für die Unstrut schon Alarmstufe 3, sagte er. Da liege Zeitz momentan noch einen Meter drunter.

Die Stadt Zeitz informiert die Bürger auf der Webseite www.zeitz.de über die Hochwasserlage und gegebenenfalls notwendige Maßnahmen. Auf den Seiten, wie der Hochwasservorhersage/Landesportal Sachsen-Anhalt, Umwelt-Sachsen oder Pegelalarm gibt es außerdem in kurzen zeitlichen Abständen aktuelle Informationen.