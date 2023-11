Die Meineweher werden an die Wahlurne gebeten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meineweh/MZ. - Am 7. April kommenden Jahres werden die rund 860 Wahlberechtigten der Gemeinde Meineweh an die Wahlurnen gerufen, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Auf diesen Termin einigten sich die Mitglieder des Gemeinderates auf ihrer Sitzung am Dienstagabend. Grund für die nötige Neuwahl ist der Rücktritt von Bürgermeisterin Beate Heinicke. Die Pretzscherin hatte zu Monatsbeginn nach nur einem Jahr Amtszeit ihr Amt niedergelegt und dafür vor allem die schlechte finanzielle Situation der Gemeinde und die dadurch resultierende Handlungsunfähigkeit verantwortlich gemacht. Nach dem Rücktritt hätte die Neuwahl laut Kommunalverfassungsgesetz bis spätestens 1. Mai stattfinden müssen.