Teichprodukt statt Schokolade

Osterfeld/MZ - Wird es in Zeitz bald eine Caritas-Behindertenwerkstatt geben? „Noch ist nichts spruchreif, aber wir sind in intensiven Gesprächen mit der Stadt Zeitz und könnten uns schon vorstellen, hier eine Werkstatt für etwa 50 Behinderte einzurichten. Ich denke, unsere Präsenz in Zeitz ist überfällig“, sagt Ralf Breuer, Geschäftsführer des Caritas-Behindertenwerkes Burgenlandkreis, das bisher an den Standorten Osterfeld und Naumburg präsent ist. Der Bedarf auch aus Richtung Zeitz sei da, doch für manche sei die Entfernung zwischen der Elsterstadt und Osterfeld zu weit, weiß Breuer. Er könnte sich vorstellen, dass man in Zeitz unter anderem auch seelisch beeinträchtigten Menschen lukrative Arbeitsangebote unterbreiten kann. Einen konkreten Termin, wann und wo es in der Elsterstadt losgehen könnte, dass könne er freilich noch nicht sagen, so der Geschäftsführer.

