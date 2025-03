Die wegen des Falls von Geflügelpest am Zeitzer Schwanenteich für Zeitz und Umgebung verhängte Stallpflicht ist ab 3. März aufgehoben. Wie es mit dem Zeitzer Schwanenteich weitergehen soll. Die Forderungen der Bürger gehen vor allem in eine Richtung.

Amelie und Dagmar auf dem Zeitzer Schwanenteich: Das ist zwar Geschichte, aber so wollen die Zeitzer die Anlage, mit zwei Schwänen.

Zeitz/MZ. - Das Federvieh darf wieder vor die Tür. Wie die Kreisverwaltung des Burgenlandkreises am Freitag mitteilte, ist die wegen des Geflügelpestfalls am Zeitzer Schwanenteich verhängte Stallpflicht für Geflügel in Zeitz und umliegende Gemeinden ab diesem Montag, 3. März, wieder aufgehoben. Eine neue Allgemeinverfügung gestatte es Haltern aus der Kernstadt Zeitz (das ist die gesamte Stadt ohne Ortschaften), der Gemeinde Gutenborn mit den Ortsteilen Bergisdorf, Großosida, Golben und Kuhndorf sowie der Gemeinde Kretzschau mit den Ortsteilen Grana, Kleinosida und Salsitz, ihre Tiere dann wieder im Freien zu halten. Auch Geflügelausstellungen, Märkte und ähnliche Veranstaltungen sind im gesamten Burgenlandkreis wieder möglich.