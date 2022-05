Streit um Verbrennungen von Gartenabfällen: Können Container illegale Feuer in Zeitz verringern?

Zeitz/MZ - Der immer wieder neu aufflammende Streit könnte damit endlich ein Ende finden: Als Lösung in der Diskussion um das Verbrennen von Gartenabfällen setzt sich der Regionalverband der Gartenfreunde „Weiße Elster“ dafür ein, dass die Stadt Zeitz Container an den Kleingartenanlagen zur Verfügung stellt. So sollen die Pächter auf kurzen Wegen ihre Abfälle entsorgen können.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<