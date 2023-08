An diesem Wochenende können geübte und Freizeitsportler im Zeitzer Schlosspark miteinander laufen. Zum 29. Mal findet der Stadtlauf statt.

Stadtlauf an diesem Wochenende in Zeitz

Zeitz/MZ/ank - - Am Samstag findet in Zeitz der nunmehr 29. Stadtlauf statt. Er wird im Schlosspark Moritzburg ausgetragen. Anmeldungen sind noch via Internet möglich, und zwar über die Webseitezpn-timing.de.

Kurzentschlossene können sich auch am Sonnabend, ab 8 Uhr, anmelden. Gelaufen wird über 1,4 Kilometer und 2,5 Kilometer. Interessierte können sich auch über 5,4 Kilometer und 10,8 Kilometer unterereinander messen.