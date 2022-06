Spora/MZ - Jung und Alt waren am Mittwochnachmittag in Spora auf den Beinen. Singend traten die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte vor das Gartentor und jeder trug einen Buchstaben. Zusammengesetzt stand „Spora hat Zukunft“. Denn der Ort hatte den Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen und empfing die Jury des Landeswettbewerbes. „13 Dörfer haben sich zum Landeswettbewerb qualifiziert, diese bereisen wir jetzt nacheinander“, sagt Andrea Eimkemeier-Bertram vom Magdeburger Umweltministerium, die die Jury leitet. Am Wochenende 17. und 18. September werden Vertreter aus allen 13 Dörfern zum Landes-Erntedankfest eingeladen und die Sieger gekürt. „Wir wollen zwei Sieger zum Bundeswettbewerb delegieren“, so Eimkemeier-Bertram.

