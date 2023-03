Grosspörthen/MZ - Der Rat der Gemeinde Schnaudertal hat in seiner jüngsten Sitzung sein Einvernehmen für drei neue Windkraftanlagen zwischen Großpörthen und Geußnitz (Stadt Zeitz) gegeben. Bei lediglich einer Gegenstimme gab es fünf Räte, die dafür stimmten. Allerdings muss die Abstimmung wiederholt werden, weil ein Ratsmitglied persönlich betroffen wäre und so nicht hätte teilnehmen dürfen. Dazu gibt es am Freitag, 24. März ab 19 Uhr eine Sondersitzung im Versammlungsraum in Wittgendorf.

