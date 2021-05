So sehen Friseure in Zeitz die Testpflicht

Zeitz - Die Handwerkskammern Halle und Magdeburg fordern das Ende der Testpflicht für den Friseurbesuch. Selbsttests draußen vor dem Friseursalon bei Wind und Wetter und weit entfernte Testzentren würden zu viele Kunden vom Friseurtermin abhalten. MZ hat bei den Zeitzer Friseurläden nachgefragt, wie sie zu dieser Forderung stehen.

Im „Friseurstudio M&M“ am Neumarkt sieht man es so: „Ich hätte eigentlich nichts dagegen. In den ersten 14 Tagen nach der Einführung haben uns schon einige Kunden abgesagt, aber das hat sich wieder normalisiert. Mittlerweile überwiegt der Wunsch nach einer neuen Frisur. Auch bei Dauerregen haben einige Kunden den Selbsttest draußen gemacht. Mittlerweile sind ja auch viele vollständig geimpft, ich hatte schon einige, die mir ihren Impfausweis gezeigt haben,“ sagt Friseurin Anette Plagwitz.

„Ich möchte bloß Haare schneiden“

Ein bisschen zwiespältiger sieht es eine Friseurin der „Cut & Style“-Filiale am Roßmarkt. „Es sind ja zusätzliche Arbeitsgänge. Wir Friseure müssen den Selbsttest draußen überwachen. Viele ältere Leute verstehen nicht, was wir von ihnen möchten. Die rufen hier an, die sind sowas von verunsichert. Die wissen nicht, wo sie sich hinwenden können. Aber man weiß nie, was der einzelne Kunde so mitbringt. Es steht ja niemanden auf der Stirn geschrieben: Ich habe Corona. Letztendlich ist es für uns Friseure ganz nett, wenn der Kunde sein negatives Testat mitbringt. Letztendlich müssen wir uns daran halten, was uns vorgeschrieben wird. Und das ist heute mal so, morgen mal so.“

Der Salon „Vision“ in der Neumarktstraße hat seine eigene Lösung gefunden: Ein ausgefülltes Formular zum zu Hause durchgeführten Selbsttest würde als Nachweis ausreichen. „Ich finde die Forderung gut. Wir haben ja vor der Testpflicht auch normal gearbeitet. Entweder man geht ins Testzentrum, da kriegt man den Schein ausgestellt oder man testet sich selber. Wir verlangen von niemanden, dass er sich bei uns selbst testet. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Wenn da irgendjemand zu Schaden kommt, übernehme ich dafür keine Verantwortung. Solche Testungen müssen eigentlich Ärzte machen, ich bin bloß ein Friseur, ich möchte bloß Haare schneiden,“ so Friseurin Jenny Grun. (mz)