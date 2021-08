So lief das mobile Impfen in der Zeitzer Innenstadt

Zeitz/MZ - Warteschlange in der Zeitzer Innenstadt: Kaum hat am Montagvormittag der Corona-Impfbus des Burgenlandkreises auf dem Roßmarkt gestoppt, steht ein gutes Dutzend Impfwilliger vor dessen Türen: Das Alter der Wartenden gemischt. Vom Jugendlichen bis zum Rentner sind alle Gruppen vertreten. Und selbst Andreas Lange, Chef des Rettungsdienstes des Kreisverbandes Zeitz des Deutschen Roten Kreuzes und einst Chef des Außenimpfzentrums Zeitz, ist überrascht über den Andrang am Bus, der über den Tag kaum abreißt. Geimpft werden können nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ab zwölf Jahre.

Biontech, Moderna und Johnson & Johnson: Mobiles Impfen im Bus

Lange gehört im Bus zu denjenigen, die die Coronaimpfungen verabreichen. Dabei muss er sich ducken, schließlich ist das Gefährt weder eine Arztpraxis noch ein Impfzelt. Mit der Enge, so sagen er und Impfärztin Christina Kamp, komme man klar. Das sei kein Problem. Wichtig sei, dass das Impfen gegen das unter Umständen tödliche Virus weitergehe.

Drei Impfstoffe stehen an diesem Montag zur Auswahl: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. Bis zum Monatsende fährt der Bus, der sonst für die Personenverkehrsgesellschaft durch den Burgenlandkreis rollt, 31 Stationen in Städten und Dörfern des Burgenlandkreises an, um den Bürgern vor Ort ein Impfangebot zu unterbreiten.

Zur Impfung gibt es noch ein kleines Menü der Schnellimbisskette gratis dazu

An diesem Dienstag macht er zum Beispiel von 10 bis 17 Uhr in Droyßig vor dem NP-Markt Station, am Mittwoch auf dem Platz der deutschen Einheit in Zeitz und später, ab 17.30 Uhr, auf dem Parkplatz von McDonald’s in der Geußnitzer Straße.

Dort gibt es zur Impfung auch noch ein kleines Menü der Schnellimbisskette gratis dazu. Und: Im kommenden Monat, so Kreisdezernentin und Landratsstellvertreterin Ariane Körner, werde der Bus eine zweite Runde durch den Kreis drehen als Angebot an jene, die jetzt im Bus ihre Erstimpfung gegen das Virus erhalten.

Kaum steht der Impfbus auf dem Roßmarkt, gibt es eine Schlange. Foto: T. Gerbank

Impfmotivation: Schutz gegen das Virus, Reisefreiheit und Vorbild sein

Zweitimpfungen werden aber auch jetzt schon verabreicht. Damit ersparen sich einige der Menschen, die das Bus-Angebot nutzen, den Weg in das Impfzentrum des Kreises in Zorbau. Zu ihnen gehört Ariane Nahs. Die 61-jährige Zeitzerin ist am Montag eine der ersten, die auf einem der nicht vorübergehend aus dem Bus ausgebauten gepolsterten Sitze Platz nimmt, um von Andreas Lange ihren Impfschutz komplettieren zu lassen. „Ich wollte die Impfung. Ich möchte einfach gegen das Virus geschützt sein“, sagt die Frau. Zu den jungen Menschen, die zum Impfbus kommen, gehört Cara-Sabela Aly aus Zeitz.

Auch sie holt sich im Bus die zweite Impfung. Ihr Hausarzt impfe vorerst nicht, sagt sie. Ein Termin in der Stadt wurde so gleich mit dem Piks verbunden. Die 17-Jährige Gymnasiastin erklärt ihre Impfmotivation damit, dass sie reisen und andere schützen wolle. Begleitet wird sie von ihrer Mutter. Mutter Kathleen Beier war ihr durchaus Vorbild. Denn sie habe bereits den Impfschutz. Damit, so sagt sie, wollte sie einen Beitrag leisten, dass die Inzidenzwerte nach unten gehen und in der Perspektive wieder ein normales Leben geführt werden könne.

Impftour startete in Zeitz

Dass Zeitz die erste Station auf der Tour des Impfbusses ist, das habe laut Ariane Körner keinen tieferen Hintergrund. „Das ist Zufall“, so die Dezernentin, und sage nicht aus, dass es in Zeitz besonders wichtig sei, schnell mehr Menschen zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Bis kurz nach 15 Uhr sind knapp 90 Menschen zum Bus zum Impfen gekommen.

Dass die Summe der auf dem Roßmarkt geimpften bis 17 Uhr über die 100 steigt, steht zu diesem Zeitpunkt außer Zweifel. Noch immer gibt es eine Warteschlange. Derzeit sind im Burgenlandkreis neun Menschen mit dem Coronavirus infiziert, drei von ihnen in Zeitz. Den Inzidenzwert gibt der Kreis für Montag mit 3,91 an. Freitag lag er bei 3,35.

Weitere Informationen im Internet: www.burgenlandkreis.de, weitere Impfbusstandorte: Seite 12