So kämpft der Besitzer des Droyßiger Waldes gegen das Baumsterben

Im Droyßiger Wald mussten 2021 bereits mehr als 20 alte Eichen gefällt werden. Die Trockenheit durch den Klimawandel setzt der Natur zu. Warum vor allem Spechte als Alarmsystem gelten.

Droyßig - Alexander von Feilitzsch ist seit über 50 Jahren Förster. Schon als kleiner Junge stand für den 76-Jährigen fest, dass der Wald sein Ein und Alles ist. Doch was er in den vergangenen drei Jahren erleben muss, ist auch für ihn neu. „Der Klimawandel stellt uns vor sehr große Herausforderungen. Früher glaubten wir, gesicherte Erkenntnisse zu haben. Aber jetzt muss man sich ständig neu einstellen und andere Sachen ausprobieren“, so von Feilitzsch.

Spechte erkennen tote Bäume: Trockenheit der letzten Jahre sorgt für Baumsterben

Der Bayer ist der Eigentümer des Großteils des Droyßiger Waldes und kämpft regelrecht gegen den Tod dort an. Erst in diesem Jahr hat es wieder über 20 alte Eichen erwischt. „Die große Trockenheit der letzten Jahre sorgt für ein Absterben. Denn das bisschen Regen wird nur knapp unter der Oberfläche vom Boden gespeichert, dringt aber nicht bis zu den tieferen Wurzeln vor“, erklärt er.

Dass die Bäume tot sind, kann er an den Vögeln beobachten. Vor allem Spechte bringen hier sachdienliche Hinweise. „Wenn die Vögel vermehrt unter der Rinde hacken, dann bedeutet das, dass sie reichlich Würmer und Käfer zum Fressen finden. Und der Befall durch diese bedeutet wiederum, dass der Baum tot ist“, sagt Alexander von Feilitzsch.

Unter der Rinde sind die Gründe für das Baumsterben zu finden. Foto: Weimer

Nach Fällung: 5.500 Nadelbäume im hinteren Teil Richtung Wetterzeube gepflanzt

Das betreffe vor allem Eichen, weil die besonders anfällig sind, Nussbäume, Linden, Kirschen oder Hainbuchen seien widerstandskräftiger. „Dazu kommt noch, dass die Äste brüchig werden und eine Gefahr für Spaziergänger darstellen. Auch das ist ein Zeichen, dass sie leider gefällt werden müssen“, so der 76-Jährige. Wenn man das früh erkenne, könne man die Bäume dann auch noch verkaufen. Aber ein stark befallener Stamm erwirtschafte nur noch rund ein Viertel von dem, was er sonst auf dem Markt dafür bekommen könnte.

„Natürlich muss ich auch wirtschaftlich denken, denn wir haben jährlich rund 15.000 Euro feste Kosten. Aber seit mindestens drei Jahren habe ich keine gesunden Bäume mehr gefällt“, erklärt der Förster. Zu diesen Fixkosten gehören auch Neuanpflanzungen. Im vergangenen Jahr waren es 5.500 vor allem Nadelbäume im hinteren Teil Richtung Wetterzeube, demnächst folgen noch einmal 3.000.

Ein Blick in die Baumkronen verrät viel über den Gesundheitszustand. Foto: Weimer

Wie der Vater, so der Sohn: Erhaltung des Waldes ist Klimaschutz

Darum kümmert sich auch sein Sohn Constantin. Der 26-Jährige ist ebenfalls derzeit in Droyßig und bleibt es auch noch bis Ende Mai. „Ein paar Kollegen aus meiner Firma in München kommen demnächst hierher, um beim Pflanzen zu helfen“, sagt der 26-Jährige. Der junge Mann ist Nachhaltigkeitsanalyst, hat diverse Lehrgänge als Förster absolviert, aber vor allem das Wald-Handwerk vom Vater gelernt.

Er will den Droyßiger Wald später mal von ihm übernehmen. „Wir wohnen hier zusammen mit meiner Mutter in einer Holzhütte, ohne Fernsehen und Internet. So wie ich meinen Vater hier kennengelernt habe, ist wahnsinnig bindend. Ich hoffe, dass ich das auch mal mit meinen Kindern erleben kann“, so Constantin von Feilitzsch. Auch er sieht den Wald weniger als Einnahmequelle, denn mehr als Hobby und vor allem Verantwortung an.

Den Wald zu erhalten ist ja in erster Linie Klimaschutz. Aber das ist nicht ganz einfach. Denn der Wald ist knallhart, unter den Bäumen und Pflanzen herrscht ein regelrechter Verdrängungswettbewerb Constantin von Feilitzsch.

Beforstung ist Herausforderung: Fruchtsträucher nehmen Bäumen nahrhaften Boden

Für die Konkurrenz sorgen vor allem Bodengewächse wie wilder Holunder oder Brombeersträucher. Die wachsen sehr schnell und nehmen kleineren Bäumen oftmals den dringend benötigten Platz und das Wasser weg. So gehen die von Feilitzsch’ auch immer mal durch den Wald und reißen die Sträucher raus. „Das ist wie Unkraut jäten im Garten. Mühselig aber notwendig“, meint Constantin. Ein gutes Mittel sei aber auch die Wildkirsche. Die wachse ähnlich schnell und liebe die Wärme.

So verändere sich der Wald immer wieder und bilde tagtäglich eine Herausforderung. „Es ist natürlich immer noch mein Wald. Aber als Forstmann muss man den auch sehr nüchtern betrachten. Denn man muss mit den verschiedenen neuen Situationen zurechtkommen“, sagt Alexander von Feilitzsch. Sohn Constantin weiß genau, was der Vater meint. Für Rückfragen oder auch Anfragen zu kostenlosem Kleinholz ist Alexander von Feilitzsch unter 0160/8822180 erreichbar. (mz/Matthias Voss)