2019 fand zuletzt eine Silvesterparty auf dem Altmarkt in Zeitz statt. Mehr als 1.000 Gäste kamen. Mindestens genauso viele soll es in diesem Jahr werden.

Zeitz/MZ - Weit mehr als 1.000 Gäste waren am 31. Dezember 2019 zum Feiern auf den Zeitzer Altmarkt gekommen. Nun, so Patrick Seidel, solle an diesen Erfolg angeknüpft werden. Die Zeitzer Eventagentur Black & White, deren Projektmanager Seidel ist, lädt in diesem Jahr zum zweiten Mal zu einer großen Silvesterparty unter freiem Himmel in das Zentrum von Zeitz ein.