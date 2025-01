Ein Sondereinsatzkommando der Polizei rückt in der Nacht zum Freitag in die Weißenfelser Straße von Zeitz aus. Welche Entdeckung die Beamten vor Ort machen.

SEK-Einsatz in Zeitz! Verwirrung um ungefährliche russische Schusswaffe

Ein Teil der Weißenfelser Straße am Freitagvormittag. In der Nacht zuvor war die Straße zwischen Dietzschold- und Floßgrabenstraße gesperrt.

Zeitz. - Ist in Zeitz eine Frau mit einer angsteinflößenden Waffe bedroht worden? Weil es diese Situation durchaus gegeben haben könnte, ist in der Nacht zum Freitag ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei in die Weißenfelser Straße ausgerückt.