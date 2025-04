Schwimmhalle Zeitz erweitert Öffnungszeiten in den Osterferien

Die Zeitzer Schwimmhalle lockt in den Osterferien mit erweiterten Öffnungszeiten.

Zeitz/MZ/ank - Wer in den Osterferien gern seine Bahnen zieht oder mit der Familie schwimmen gehen möchte, kann sich freuen: Die Schwimmhalle Naetherbad in der Zeitzer Freiligrathstraße öffnet in den Ferien länger für den öffentlichen Badebetrieb als während der Schulzeit. Das geht aus einer Mitteilung der Stadtverwaltung hervor.

Hintergrund für die erweiterten Öffnungszeiten: In den Ferien ruht nicht nur der Schulschwimmunterricht, auch viele Vereinstrainings fallen urlaubsbedingt aus. Diese freie Zeit nutzt das Bäderteam, um das Bad vom 7. bis zum 21. April umfangreicher für den öffentlichen Badebetrieb zu öffnen.

Die Öffnungszeiten der Schwimmhalle Zeitz im Überblick:

In der ersten Ferienwoche hat das Bad wie folgt geöffnet:

Montag, 7. April, 7 bis 12 Uhr; Dienstag, 8. April, 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 22 Uhr; Mittwoch, 9. April, 7 bis 12 Uhr, Donnerstag, 10. April, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr; Freitag, 11. April, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 21 Uhr; Samstag, 12. April, 8 bis 13 Uhr; Sonntag, 13. April, 8 bis 13 Uhr.

In der zweiten Ferienwoche ist wie folgt geöffnet:

Montag, 14. April, 7 bis 12 Uhr; Dienstag, 15. April, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 22 Uhr; Mittwoch,16. April, 7 bis 12 Uhr; Donnerstag, 17. April, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18; Samstag, 19. April, 7 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr.

Naetherbad in Zeitz bleibt Ostern geschlossen

An den Osterfeiertagen, also Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibt das Bad jedoch geschlossen. Ab Dienstag, 22. April, gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten.

In Zeitz laufen Vorbereitungen für die Freibadsaison

Derweil laufen auch die Vorbereitungen für die Freibadsaison. Die soll im Zeitzer Sommerbad und im Freibad Theißen am 15. Mai beginnen. Für das Waldbad Kayna ist die Saisoneröffnung für Anfang Juni geplant.