Bessere Berufsorientierung für Schülerinnen und Schüler und gute Chancen für die Ausbildung im Autohaus Baumann: Welchen Weg die Sekundarschule Am Schwanenteich in Zeitz geht.

Holger Schmidt, Schulleiter der Sekundarschule am Schwanenteich in Zeitz, und Loreen und Gilbert Baumann (von links), beide von Automobile Baumann, haben den Kooperationsvertrag unterzeichnet.

Zeitz/MZ. - Wie können Schülerinnen und Schüler gut vorbereitet und kompetent ins Berufsleben starten? Möglich ist das zum Beispiel, wenn sie bereits in der Schule eine gute Berufsorientierung erhalten. Schulen in Zeitz und der Region arbeiten daran bereits. Die Sekundarschule Am Schwanenteich in Zeitz geht dabei noch einen Schritt weiter.