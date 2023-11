Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Mädchen und Jungen warten bei minus fünf Grad auf den Schulbus, doch am Mittwochmorgen fallen viele aus. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage haben wir den Schulbusverkehr in der Region Zeitz eingestellt“, sagt Lutz Däumler, Chef der Personennahverkehrsgesellschaft (PVG) Burgenlandkreis. Vor allem auf der Bundesstraße 2 in Richtung Gera und B180 gab es Probleme. „Schon am Dienstagabend gab es circa ab 17.30 Uhr etwa zwei Stunden Blitzeis und so haben wir den Verkehr aus Sicherheitsgründen eingestellt“, sagt Däumler weiter. Denn zum Beispiel auf der B180 war ein Lkw von der Straße abgekommen. „Es bringt nichts, die Kinder einzusammeln und dann müssten sie bei einer Straßensperrung wie in Döschwitz zwei Stunden lang im Bus sitzen“, fährt Däumler fort.