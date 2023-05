Zeitz/MZ/ank - Tausende Menschen haben am Samstagabend im Schlosspark Moritzburg das 21. Zeitzer Lichterfest gefeiert. Traditionell erstrahlte der Park an diesem Abend in besonderem Licht. Kerzen und Lampions auf Wiesen, in Bäumen und auf dem Mühlgraben sowie bunter Zauber am Himmel begeisterten die Besucher und luden sie zum Spazieren durch die Anlage ein. Begonnen hatte das Fest praktisch mit einem Lampionumzug vom Neumarkt zum Schlosspark. Zum Fest eingeladen hatten gemeinsam der Förderverein Landesgartenschau Zeitz 2004, die Stadtverwaltung Zeitz und die Veranstaltungsagentur Konzeptteam Gera. Natürlich hatten wie in den Jahren zuvor Kindergärten und Schulen dabei geholfen, den Park in einen Park des besonderen Lichts zu verwandeln.