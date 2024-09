In Osterfeld ist ein Haus völlig ausgebrannt und ein weiteres Haus total verrußt. Die Feuerwehr rückte zum Großeinsatz an.

Einsturzgefahr! Haus in Osterfeld brennt völlig aus - Frau verletzt im Krankenhaus

In Osterfeld ist ein Haus abgebrannt und ein weiteres total verrußt worden.

Osterfeld. - Ein Haus ist am Sonntagmittag in Osterfeld in Brand geraten und völlig abgebrannt, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach sei das betroffene Haus völlig zerstört worden. Außerdem habe das Feuer auf ein angrenzendes Haus übergegriffen, das nun völlig verrußt innen sei. Es bestehe außerdem akute Einsturzgefahr, heißt es.

Wegen des Brandes kam eine 34 Jahre alte Frau mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Der entstandene Schaden wird auf 70.000 bis 100.000 Euro geschätzt.