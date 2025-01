Die Zeitzer Zuckerfabrik und Bauern stehen am Ende einer besonderen Kampagne. Ein Pilz hat den Rüben zu schaffen gemacht, und in diesem Jahr werden wohl weniger Rüben ausgesät. Die Hintergründe gibt es hier.

Zeitz/MZ. - Aller Voraussicht nach bis in die letzte Februarwoche hinein müssen sich Autofahrer in der Region Zeitz noch mit Rübenlastern auf den Straßen arrangieren. Bis dahin läuft die Anfuhr frischer Früchte in die Zeitzer Zuckerfabrik der Südzucker AG. Damit endet die sogenannte Rübenkampagne 2024/25 nach den Worten von Frank Rösler, Leiter der Rübenabteilung im Zeitzer Werk, etwas eher als die des vergangenen Jahres, die Anfang März zu Ende ging – vorausgesetzt, Witterungseinflüsse bringen den aktuellen Terminplan nicht doch noch durcheinander.

Die Erntemenge kann sich sehen lassen. Rösler spricht von einem überdurchschnittlichen Ertrag, Christian Beyer, Geschäftsführer des Verbandes Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer, von einer sehr guten Ernte im mitteldeutschen Raum. Zahlen wurden nicht genannt. Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) prognostizierte im Oktober letzten Jahres für ganz Deutschland einen durchschnittlichen Hektarertrag von 81,5 Tonnen Rüben. Aktuellere Angaben gibt es noch nicht.

Günstige Witterungsbedingungen für Rüben, die nach Zeitz geliefert werden

Als Grund für die sehr gute Ernte hierzulande nannte Beyer vor allem die günstigen Witterungsbedingungen. Die Rüben hatten nach seinen Worten im gesamten Jahr 2024 gute Wachstumsbedingungen. Doch wo Licht ist, ist zumindest auch ein wenig Schatten. Und das betrifft den Zuckergehalt der Früchte. Beyer sagt, dass der zwar für den hohen Ertrag gut sei, aber dennoch für die hiesige Region unterdurchschnittlich. Von einem unterdurchschnittlichen Wert spricht auch Frank Rösler. Zahlen werden auch hier keine genannt. Beyer sagt aber zumindest, dass ein Zuckergehalt von 18 Prozent angestrebt werde und dass man „deutlich drunter liegen“ werde.

Schon im September, kurz nach Beginn der Rübenkampagne, erwarteten Johann Kemper, Meisterhelfer auf dem Rübenhof der Zeitzer Zuckerfabrik, und seine Kollegen eine überdurchschnittlich gute Ernte. (Foto: Torsten Gerbank)

Das habe zwei wesentliche Gründe. Bei einem sehr hohen Masseertrag trete ein sogenannter Verdünnungseffekt ein. Andererseits habe die gute Wasserversorgung der Rüben praktisch eine durchgängige Feuchte gebracht, und es habe an den Blättern einen Pilzbefall gegeben, der für die hiesige Region untypisch sei. Das habe Zucker gekostet. Die Blattkrankheit – Cercospora beticola – habe zur Folge, dass Rübenblätter absterben. Wenn Blätter fehlen, kann weniger Sonnenlicht eingefangen werden. Damit könne die Pflanze auch weniger Energie in Form von Zucker einlagern, so Beyer. Zwar kann die Rübe neue Blätter bilden, aber auch das kostet Energie und damit Zucker. Im August beispielsweise sei das weniger problematisch als im September, da könne unter dem Strich viel weniger kompensiert werden. Die WVZ sagte übrigens im Oktober für Deutschland einen durchschnittlichen Rübenzuckerwert von 17,1 Prozent voraus. Für die Kampagne 2023/24 war er mit 16,35 Prozent angegeben worden.

Zuckerrüben aus drei Bundesländern werden in Zeitz verarbeitet

Christian Beyer geht davon aus, dass die Rüben, die letztlich zur Zeitzer Zuckerfabrik geliefert werden, bereits alle aus dem Boden sind. Ihm sei zurzeit kein Betrieb bekannt, der noch ernte. Insgesamt werden Rüben für das Zeitzer Werk auf einer Fläche von rund 25.000 Hektar angebaut. Die Anbauflächen befinden sich im südlichen Sachsen-Anhalt, in Westsachsen und in der östlichen Hälfte Thüringens. Dem Verband Sächsisch-Thüringischer Zuckerrübenanbauer gehören nach eigenen Angaben etwa 750 Landwirtschaftsbetriebe an.

Die Bedingungen für die Rodung der Rüben seien jetzt besser gewesen als vor Jahresfrist. Damals steckten noch bis Anfang Februar Rüben in der Erde. Schwere Unfälle mit Rübenlastern auf dem Weg ins Zeitzer Werk sind Beyer bis dato nicht bekannt.

Nach Zuckerrüben wird Weizen angebaut

Nach der Rodung wird auf Feldern, auf denen Rüben gewachsen sind, in der Regel als nächstes Weizen angebaut. Rüben werden dort frühestens nach vier Jahren wieder gesät. Die Aussaat von Rüben startet etwa Mitte März. Christian Beyer geht davon aus, dass im Vergleich zu 2024 in diesem Jahr weniger Rüben ausgesät werden. Eine Größenordnung kann er aber nicht nennen. Hintergrund sei dabei auch ein Überangebot an Zucker in Europa, das durch die aktuell gute Ernte in ganz Europa entstehen werde.