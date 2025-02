Die Erinnerungssteine für Lydia und Hermann Blumenthal am Roßmarkt 6 in Zeitz wurden mit Aufklebern der rechtsextremen Partei III. Weg überklebt.

Rechtsextreme Aufkleber auf Stolpersteinen am Zeitzer Roßmarkt

Stolpersteine in Zeitz wieder angegriffen

Am Roßmarkt 6 in Zeitz erinnern Stolpersteine an Lydia und Hermann Blumenthal.

Zeitz/MZ. - Erneut muss die Polizei in Zeitz Ermittlungen aufnehmen, weil Stolpersteine angegriffen wurden. Dieses Mal sind auf die Steine, die an Lydia und Hermann Blumenthal am Roßmarkt 6 erinnern, Aufkleber der rechtsextremen Partei III. Weg angebracht worden, die jeweils die beiden Stolpersteine komplett verdeckten.

Mehrere Augenzeugen hatten das am Sonntag, 2. Februar, gesehen, auch Fotos gemacht. Allerdings hatten sie keine Beobachtungen zu den eventuellen Tätern gemacht, wie sie der MZ gegenüber sagten. Die Aufkleber sind am Sonntag gleich entfernt worden. Die Polizei war vor Ort.

Auch das Wahlkreisbüro der Partei Die Linke und mehrere Wahlplakate waren im Januar schon mit Stickern der rechtsextremen Kleinpartei beklebt worden.

Erst am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, war festgestellt worden, dass acht der zehn in Zeitz verlegten Steine „teilweise ausgeglüht“ wurden, wie die Initiative Stolpersteine für Zeitz bekannt gab. Ob dieser Angriff im Zusammenhang mit den Gedenkveranstaltungen oder sogar mit dem Diebstahl aller zehn Stolpersteine im Oktober 2024 steht, werde laut Polizei ebenfalls noch ermittelt. Eine Spur zu Tätern gibt es bislang nicht. Die Ermittlungen zum Diebstahl im Herbst sind eingestellt worden.

Die zehn gestohlenen Stolpersteine waren erst im November 2024 dank einer überwältigenden Spendenaktion ersetzt worden. Nun kam es in Folge zu zwei weiteren Vorfällen, obwohl die Polizei die Bereiche mit den Stolpersteinen häufiger kontrolliert.