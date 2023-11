Zeitz/MZ/YVE. - Jetzt geht es los: Am Samstag, 11. November, 16 Uhr, feiert das neue Familien-Musical des Zeitzer Musik-Theaters (Mu-Th) Premiere. Es ist ein bekanntes Stück nach Otfried Preußlers Buchvorlage (Foto). Erster Auftritt ist im Bürgerhaus in Hohenmölsen. Am Sonntag, 12. November sind die Laien-Schauspieler um 15 Uhr im Klubhaus in Crossen zu Gast, ein Heimspiel gibt es dann am 25. November, 2. und 3. Dezember, jeweils 16 Uhr in den Zeitzer Klinkerhallen. Karten für Zeitz gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information Zeitz und in der KulturVilla Kolorit in der Geußnitzer Straße sowie an derjeweiligen Tageskasse.