Birgit Sgundek und Reglindis Prudlik (r.) von der Interessengemeinschaft Kirche Rasberg führen am Samstagnachmittag durch Rasberg. Was es mit der Milchlase (Milchkanne) auf sich hat, und was sie damals als Kinder für Kunststückchen damit machten, verraten die beiden Frauen zur Wanderung durch ihren Heimatort.

(Foto: Margit Herrmann)