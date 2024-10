Ein 33-jähriger Radfahrer hat in der Geußnitzer Straße in Zeitz heftigen Widerstand bei einer Polizeikontrolle geleistet. Dabei war er erfinderisch.

Radfahrer in Zeitz schlägt und tritt bei Polizeikontrolle - und zeigt nackten Hintern

Ein stark betrunkener Mann hat in Zeitz gegen Polizisten getreten und geschlagen.

Zeitz. -Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochabend wegen eines Radfahrers in der Geußnitzer Straße in Zeitz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach war gegen 20.10 Uhr ein 33 Jahre alter Mann auf seinem Fahrrad unterwegs, als einer Polizeistreife seine auffällige, "schwankende" Fahrweise auffiel.

Mann zeigt bei Kontrolle in Zeitz seinen nackten Hintern

Als er angehalten und kontrolliert werden sollte, habe der Mann sich besonders renitent verhalten, heißt es. Erst habe er versucht, den Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, anschließend habe er um sich getreten und geschlagen. Getroffen habe er aber niemanden.

Wegen seines aggressives Verhaltenens habe der mit über 2,7 Promille stark betrunkene Mann kurzzeitig gefesselt werden müssen, so die Polizei weiter. Als er wieder freikam, habe er zu guter Letzt den Beamten auch noch seinen blanken Hintern gezeigt. Gegen ihn wurde im Nachgang Strafanzeige gestellt, wie es heißt.