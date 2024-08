Am Mittwoch ist ein 65-jähriger Radfahrer in Zeitz bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden.

Zeitz/MZ. - In Zeitz hat sich am Mittwoch gegen 10.15 Uhr ein Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer in der Zeitzer Straße an der Kreuzung zum Kirchweg ereignet.

Die Polizei ermittele noch den genauen Unfallhergang, heißt es vom Revier. Bei dem den Zusammenstoß sei der 65-jährige Radfahrer gestürzt und habe sich leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Behandlung sei er in ein Krankenhaus gebracht worden.