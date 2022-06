Radfahren bleibt in der Fußgängerzone in Zeitz verboten

Die Mehrheit des Stadtrates will keine rasenden Radfahrer. Warum das trotzdem nicht mehr Sicherheit für Fußgänger bedeutet.

Radfahren bleibt in der Zeitzer Innenstadt verboten. Auch dann, wenn jemand gemütlich durch die leere Fußgängerzone rollt.

Zeitz/MZ - Manchmal geht es mit dem Teufel zu. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde beschlossen, das Radfahrverbot in der Fußgängerzone aufrecht zu erhalten. Zwei Tage später wurde eine Frau von einem rücksichtslosen Radfahrer, der in Schlangenlinien durch die Innenstadt bretterte, angefahren. „Was nützt mir dann das Verbot?“, fragte Anne Schneider, der zum Glück nichts weiter passiert war.