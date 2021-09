Quer durch Zeitz und durch die Zeit - Alte Postkarten haben für Sammler große Bedeutung

Zeitz/MZ - Zwei Leser haben der MZ Schätze aus ihren Ansichtskartensammlungen zur Verfügung gestellt. Holger Schumann ist kein Zeitzer, wohl aber seine Frau. Beide leben in der Nähe von Chemnitz und sammeln Ansichtskarten. Am liebsten schwarz-weiße Fotografien, egal, ob alt oder neu. In der Sammlung sind gut 40 Motive von Zeitz. Das habe sich eher ergeben, erzählt Schumann, weil sie ab und an Karten bekamen. Und seine Frau fand dann ein gutes Dutzend in ihrer Kramkiste.

Ein weiterer Postkartennachdruck aus DDR-Zeiten zeigt die Auebrücke vor 100 Jahren. (Foto: Sammlung privat, Repro: Andräs)

Zu DDR-Zeiten gab es auch Nachdrucke von alten Postkarten. (Foto: Sammlung privat, Repro: Andräs)

„Alte Karten, die aber für mich ein richtiger Wow-Effekt waren, weil sie zeigen, wie toll diese Stadt einmal war“, beschreibt er sein erwachtes Interesse. Er stammt aus Nürnberg und hat auch sehr viele alte Ansichten seiner Heimatstadt, deshalb freut es ihn, dass das für die Heimatstadt seiner Frau auch so ist. „Wir wollen gar nichts Bestimmtes zeigen, falls unsere Karten veröffentlicht werden, wir wollen einfach sagen: Guckt mal, diese Karten lieben wir!“

Auch das ist ein Postkartennachdruck aus DDR-Zeiten und wieder zeigt er die Auebrücke vor 100 Jahren. (Foto: Sammlung privat, Repro: Andräs)

Ungenannt möchte eine Zeitzerin bleiben, die in ihrer Sammlung einige Karten aus DDR-Zeiten hat, gekauft für 20 oder 25 Pfennig, die Nachdrucke von alten Ansichtskarten oder Fotomotiven von Zeitz waren. Vor allem die Auebrücke kam bei diesen Karten von Lichtbild-Schincke Zeitz mehrfach vor.