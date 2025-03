Obwohl er seine Verlobte zum wiederholten Mal verprügelt hat, will diese ihn immer noch heiraten. Nun wurde der Zeitzer wegen Körperverletzung zu einer saftigen Geldstrafe verurteilt.

Prozess in Zeitz: Hochzeit trotz Schlägen

Mit einer Geldstrafe kam ein Gewalttäter in Zeitz davon.

Zeitz/MZ. - Wie heißt es so schön im Volksmund? Was sich neckt, das liebt sich. Wenn das aber in massive Schläge und blaue Augen ausartet, ist es eher eine Sache des Gerichts.