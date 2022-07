Polizei kommt wegen Ruhestörung

Zeitz/MZ - In der Hospitalstraße in Zeitz ist in der Nacht zum Montag ein Mann verhaftet worden. Er war per Haftbefehl gesucht worden, weil er eine Geldstrafe nicht bezahlt hat, teilte die Polizei mit. Der Verhaftete, der in die Justizvollzugsanstalt gebracht worden ist, hat quasi die Beamten auf sich aufmerksam gemacht. Die Polizei war wegen einer Ruhestörung in die Hospitalstraße gefahren und bei der Überprüfung der Personalien auf den per Haftbefehl Gesuchten gestoßen.